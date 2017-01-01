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BEC Group
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    BEC Group specializes in heavy engineering, providing equipment for steel plants, power plants, and mines. The company excels in manufacturing heavy machinery, coke oven technology, and alloy casting.

    http://www.bhilaiengineering.com
    Веб-сайт
    Штаб-квартира

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