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BEC Group specializes in heavy engineering, providing equipment for steel plants, power plants, and mines. The company excels in manufacturing heavy machinery, coke oven technology, and alloy casting.
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