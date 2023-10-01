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Avature
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Avature Зарплати

Діапазон зарплат Avature коливається від $2,841 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $119,400 для Копірайтер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Avature. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Копірайтер
$119K
Обслуговування клієнтів
$2.8K
Інформаційний технолог (ІТ)
$18.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Дизайнер продукту
$28.3K
Менеджер продукту
$52.4K
Менеджер проекту
$8.4K
Інженер-програміст
$49.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$64.9K
Архітектор рішень
$77.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Avature, є Копірайтер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $119,400. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Avature, становить $49,841.

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