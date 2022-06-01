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ATS Automation
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ATS Automation Зарплати

Діапазон зарплат ATS Automation коливається від $34,398 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $184,277 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ATS Automation. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-механік
Median $69.2K
Бухгалтер
$135K
Аналітик даних
$34.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер з апаратного забезпечення
$51.3K
Людські ресурси
$184K
Дизайнер продукту
$62.9K
Менеджер продукту
$85.5K
Інженер-програміст
$83.9K
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Часті запитання

ATS Automation에서 보고된 최고 급여 직무는 Людські ресурси at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $184,277입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
ATS Automation에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $76,579입니다.

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