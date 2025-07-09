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Astronics
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Astronics Зарплати

Діапазон зарплат Astronics коливається від $91,540 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $168,840 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Astronics. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-електрик
$98.1K
Інженер з апаратного забезпечення
$99.5K
Інженер-програміст
$91.5K

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53 9
53 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$169K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Astronics is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Astronics is $98,804.

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