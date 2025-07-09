Astronics Зарплати

Діапазон зарплат Astronics коливається від $91,540 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $168,840 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Astronics . Останнє оновлення: 7/30/2025