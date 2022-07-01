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Astrobotic Technology
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Astrobotic Technology Зарплати

Діапазон зарплат Astrobotic Technology коливається від $97,959 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $140,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Astrobotic Technology. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $105K
Інженер з апаратного забезпечення
$98K
Інженер-механік
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$141K
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Часті запитання

Astrobotic Technology'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,700 ücretle Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Astrobotic Technology'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $106,770'dır.

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