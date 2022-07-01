Astrobotic Technology Зарплати

Діапазон зарплат Astrobotic Technology коливається від $97,959 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $140,700 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Astrobotic Technology . Останнє оновлення: 7/30/2025