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Articulate
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Articulate Зарплати

Діапазон зарплат Articulate коливається від $131,233 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $225,865 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Articulate. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $173K

Повнофункціональний інженер-програміст

Маркетинг
$131K
Дизайнер продукту
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$209K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Articulate, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $225,865. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Articulate, становить $190,724.

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