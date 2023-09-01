Довідник компаній
Article
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Article Зарплати

Діапазон зарплат Article коливається від $80,581 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $129,928 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Article. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $97.8K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $125K
Бізнес-аналітик
$80.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$130K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Article, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $129,928. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Article, становить $111,535.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Article

Пов'язані компанії

  • SoFi
  • Square
  • Intuit
  • Google
  • PayPal
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси