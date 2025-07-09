Apra Labs Зарплати

Діапазон зарплат Apra Labs коливається від $11,701 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $706,450 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Apra Labs . Останнє оновлення: 8/3/2025