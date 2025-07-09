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Apra Labs
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Apra Labs Зарплати

Діапазон зарплат Apra Labs коливається від $11,701 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $706,450 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Apra Labs. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Дизайнер продукту
$11.7K
Менеджер продукту
$11.8K
Інженер-програміст
$706K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Часті запитання

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Apra Labs הוא Інженер-програміст at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $706,450. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Apra Labs הוא $11,847.

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