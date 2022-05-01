AppZen Зарплати

Діапазон зарплат AppZen коливається від $16,762 у загальній компенсації на рік для Менеджер програми на нижньому кінці до $188,940 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AppZen . Останнє оновлення: 8/3/2025