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AppZen
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AppZen Зарплати

Діапазон зарплат AppZen коливається від $16,762 у загальній компенсації на рік для Менеджер програми на нижньому кінці до $188,940 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AppZen. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Науковець даних
$189K
Маркетинг
$134K
Менеджер програми
$16.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Продажі
$89.6K
Інженер-програміст
$38.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$156K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AppZen, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $188,940. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AppZen, становить $111,938.

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