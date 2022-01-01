Довідник компаній
Applied Intuition
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Applied Intuition Зарплати

Діапазон зарплат Applied Intuition коливається від $100,500 у загальній компенсації на рік для Дослідник користувацького досвіду на нижньому кінці до $483,570 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Applied Intuition. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Повнофункціональний інженер-програміст

Рекрутер
Median $140K
Розвиток бізнесу
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Людські ресурси
$422K
Інженер-механік
$136K
Дизайнер продукту
$484K
Аналітик кібербезпеки
$143K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$201K
Технічний менеджер програми
$201K
Дослідник користувацького досвіду
$101K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Applied Intuition Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Applied Intuition Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Applied Intuition, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $483,570. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Applied Intuition, становить $200,940.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Applied Intuition

Пов'язані компанії

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси