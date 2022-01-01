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AppFolio
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AppFolio Зарплати

Діапазон зарплат AppFolio коливається від $73,950 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $250,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників AppFolio. Останнє оновлення: 7/23/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $171K
Senior Software Engineer $231K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Senior Product Manager $186K
Staff Product Manager $243K
Маркетинг
Median $119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

45 21
45 21
Дизайнер продукту
Median $125K

UX-дизайнер

Науковець даних
Median $114K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $250K
Обслуговування клієнтів
$74K
Аналітик даних
$132K
Людські ресурси
$131K
Менеджер проекту
$141K
Продажі
$171K
Інженер з продажів
$109K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У AppFolio RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AppFolio, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $250,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AppFolio, становить $140,167.

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