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Appfire
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    Appfire is an enterprise collaboration software company that empowers teams to do their best work by extending what's possible on platforms like Atlassian, Microsoft, Salesforce, and beyond.

    https://appfire.com
    Веб-сайт
    2005
    Рік заснування
    550
    Кількість працівників
    $50M-$100M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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