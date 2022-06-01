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Amtrak
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Amtrak Зарплати

Діапазон зарплат Amtrak коливається від $82,410 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $203,975 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amtrak. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $165K
Бізнес-аналітик
$82.4K
Інженер-будівельник
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Аналітик даних
$95.1K
Науковець даних
$136K
Фінансовий аналітик
$96.7K
Людські ресурси
$179K
Інженер-механік
$113K
Дизайнер продукту
$98K
Менеджер продукту
$86.9K
Менеджер програми
$152K
Менеджер проекту
$144K
Аналітик кібербезпеки
$86.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K
Технічний менеджер програми
$201K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Amtrak is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amtrak is $119,595.

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