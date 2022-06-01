Amtrak Зарплати

Діапазон зарплат Amtrak коливається від $82,410 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $203,975 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amtrak . Останнє оновлення: 7/31/2025