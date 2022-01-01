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Amdocs
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Amdocs Зарплати

Діапазон зарплат Amdocs коливається від $10,453 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $537,300 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amdocs. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-програміст
L1 $11.4K
L2 $12.8K
L3 $17.1K
L4 $28K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Інженер виробничого програмного забезпечення

DevOps-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $35.3K
Менеджер продукту
Median $107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Архітектор рішень
Median $170K
Продажі
Median $240K
Бухгалтер
$70.4K
Адміністративний асистент
$49.3K
Бізнес-аналітик
$112K
Обслуговування клієнтів
$166K
Успіх клієнта
$95.4K
Аналітик даних
$10.5K
Науковець даних
$41.5K
Інженер з апаратного забезпечення
$339K
Людські ресурси
$537K
Інформаційний технолог (ІТ)
$17.4K
Консультант з менеджменту
$76.9K
Маркетинг
$122K
Дизайнер продукту
$39.8K
Менеджер програми
$49.8K
Менеджер проекту
$36K
Інженер з продажів
$194K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Amdocs is Людські ресурси at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $537,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amdocs is $60,079.

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