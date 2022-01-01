Amdocs Зарплати

Діапазон зарплат Amdocs коливається від $10,453 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $537,300 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Amdocs . Останнє оновлення: 7/30/2025