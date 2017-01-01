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Alma is a payment solution provider that offers flexible options like installment plans and deferred payments, helping businesses enhance their turnover by 20% through a seamless payment experience.
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