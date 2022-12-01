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Allen Institute
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Allen Institute Зарплати

Діапазон зарплат Allen Institute коливається від $91,400 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $202,005 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Allen Institute. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $130K
Науковець даних
Median $91.4K
Менеджер проекту
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$202K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Allen Institute, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $202,005. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Allen Institute, становить $128,631.

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