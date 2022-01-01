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Allen Institute for AI
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Allen Institute for AI Зарплати

Діапазон зарплат Allen Institute for AI коливається від $111,976 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $189,720 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Allen Institute for AI. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $182K
Науковець даних
$190K
Людські ресурси
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Дизайнер продукту
$132K
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Часті запитання

Le rôle le mieux payé signalé chez Allen Institute for AI est Науковець даних at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $189,720. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Allen Institute for AI est de $157,150.

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