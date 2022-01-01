Aker Solutions Зарплати

Діапазон зарплат Aker Solutions коливається від $11,347 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $123,080 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aker Solutions . Останнє оновлення: 8/5/2025