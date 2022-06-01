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Airwallex
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Airwallex Зарплати

Діапазон зарплат Airwallex коливається від $44,275 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $472,625 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airwallex. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Менеджер продукту
Median $150K
Інженер-програміст
Median $109K

Бекенд-інженер

Бізнес-операції
$62.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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55 9
Бізнес-аналітик
$79.6K
Розвиток бізнесу
$192K
Головний співробітник
$215K
Обслуговування клієнтів
$53.6K
Менеджер з науки даних
$473K
Науковець даних
$146K
Маркетинг
$44.3K
Менеджер з партнерств
$154K
Дизайнер продукту
$387K
Рекрутер
$145K
Інженер з продажів
$352K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$111K
Загальна винагорода
$122K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Airwallex Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Airwallex, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $472,625. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Airwallex, становить $145,390.

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