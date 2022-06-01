Airwallex Зарплати

Діапазон зарплат Airwallex коливається від $44,275 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $472,625 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airwallex . Останнє оновлення: 8/5/2025