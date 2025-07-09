Airtel Africa Зарплати

Діапазон зарплат Airtel Africa коливається від $5,814 у загальній компенсації на рік для Менеджер з бізнес-операцій на нижньому кінці до $241,200 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airtel Africa . Останнє оновлення: 8/5/2025