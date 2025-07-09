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Airtel Africa
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Airtel Africa Зарплати

Діапазон зарплат Airtel Africa коливається від $5,814 у загальній компенсації на рік для Менеджер з бізнес-операцій на нижньому кінці до $241,200 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airtel Africa. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $21.6K

Бекенд-інженер

Бухгалтер
$23.1K
Менеджер з бізнес-операцій
$5.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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55 9
55 9
Інформаційний технолог (ІТ)
$23.1K
Менеджер продукту
$53.4K
Менеджер проекту
$43.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$241K
Архітектор рішень
$59.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Airtel Africa, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Airtel Africa, становить $33,476.

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