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Airlines Reporting
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Airlines Reporting Зарплати

Діапазон зарплат Airlines Reporting коливається від $98,390 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $99,500 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airlines Reporting. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Аналітик даних
$98.4K
Менеджер продукту
$99.5K
Інженер-програміст
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Airlines Reporting, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $99,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Airlines Reporting, становить $99,500.

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