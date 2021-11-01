Довідник компаній
Airkit
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Airkit Зарплати

Діапазон зарплат Airkit коливається від $173,650 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $259,700 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airkit. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $174K
Маркетинг
$260K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Airkit Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Airkit, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $259,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Airkit, становить $216,675.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Airkit

Пов'язані компанії

  • Credit Karma
  • Moogsoft
  • Argo AI
  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси