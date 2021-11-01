Airkit Зарплати

Діапазон зарплат Airkit коливається від $173,650 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $259,700 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Airkit . Останнє оновлення: 8/5/2025