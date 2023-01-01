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Air Canada
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Air Canada Зарплати

Діапазон зарплат Air Canada коливається від $49,243 у загальній компенсації на рік для Юридичний на нижньому кінці до $105,163 для Бухгалтер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Air Canada. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $64.4K
Науковець даних
Median $74.2K
Бухгалтер
$105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Бізнес-аналітик
$52.3K
Аналітик даних
$75.8K
Юридичний
$49.2K
Дизайнер продукту
$56.3K
Технічний менеджер програми
$99.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Air Canada, є Бухгалтер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $105,163. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Air Canada, становить $69,318.

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