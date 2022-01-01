Afiniti Зарплати

Діапазон зарплат Afiniti коливається від $5,797 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $189,050 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Afiniti . Останнє оновлення: 7/30/2025