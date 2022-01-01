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Afiniti
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Afiniti Зарплати

Діапазон зарплат Afiniti коливається від $5,797 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $189,050 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Afiniti. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Науковець даних
Median $139K
Інженер-програміст
Median $7K
Бізнес-аналітик
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Аналітик даних
$5.8K
Фінансовий аналітик
$21.4K
Маркетинг
$19.9K
Дизайнер продукту
$189K
Менеджер продукту
$17.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$166K
Архітектор рішень
$129K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Afiniti, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $189,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Afiniti, становить $50,497.

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