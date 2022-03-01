Adtran Зарплати

Діапазон зарплат Adtran коливається від $90,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $183,046 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Adtran. Останнє оновлення: 7/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
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