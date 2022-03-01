Adtran Зарплати

Діапазон зарплат Adtran коливається від $90,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $183,046 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Adtran . Останнє оновлення: 7/25/2025