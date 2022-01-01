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Adtalem Global Education
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Adtalem Global Education Зарплати

Діапазон зарплат Adtalem Global Education коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $201,000 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Adtalem Global Education. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$84.6K
Аналітик даних
$92.9K
Науковець даних
$95.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер-програміст
$112K
Архітектор рішень
$201K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Adtalem Global Education, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Adtalem Global Education, становить $95,475.

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