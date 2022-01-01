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Acquia
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Acquia Зарплати

Діапазон зарплат Acquia коливається від $15,760 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $214,200 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Acquia. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $38.4K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $90K
Обслуговування клієнтів
$15.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Аналітик даних
$109K
Науковець даних
$214K
Маркетинг
$75.4K
Дизайнер продукту
$111K
Менеджер продукту
$129K
Продажі
$58.7K
Аналітик кібербезпеки
$26.6K
Архітектор рішень
$134K
Технічний менеджер програми
$124K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Acquia, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $214,200. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Acquia, становить $99,725.

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