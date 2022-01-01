Довідник компаній
Access Industries
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Access Industries Зарплати

Діапазон зарплат Access Industries коливається від $23,849 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $251,250 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Access Industries. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $121K
Бухгалтер
$23.8K
Менеджер з бізнес-операцій
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Головний співробітник
$161K
Аналітик даних
$104K
Фінансовий аналітик
$126K
Маркетинг
$124K
Дизайнер продукту
$172K
Менеджер продукту
$123K
Менеджер програми
$251K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at Access Industries is Менеджер програми at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Access Industries is $124,871.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Access Industries

Пов'язані компанії

  • Netflix
  • SoFi
  • Facebook
  • PayPal
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси