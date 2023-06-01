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Acceldata
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Acceldata Зарплати

Діапазон зарплат Acceldata коливається від $18,760 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $346,725 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Acceldata. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $45.5K
Людські ресурси
$18.8K
Менеджер продукту
$96.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Продажі
$347K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$232K
Архітектор рішень
$60.6K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Acceldata, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $346,725. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Acceldata, становить $78,317.

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