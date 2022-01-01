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Accedo
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Accedo Зарплати

Діапазон зарплат Accedo коливається від $31,834 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $139,887 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Accedo. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Людські ресурси
$93.9K
Консультант з менеджменту
$140K
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$76.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

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Дизайнер продукту
$50.7K
Менеджер продукту
$93.3K
Менеджер програми
$73.8K
Інженер-програміст
$31.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$115K
Архітектор рішень
$108K
Технічний менеджер програми
$99.2K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Accedo, є Консультант з менеджменту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $139,887. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Accedo, становить $93,602.

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