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The Abu Dhabi Investment Authority is a sovereign wealth fund owned by the Emirate of Abu Dhabi founded for the purpose of investing funds on behalf of the Government of the Emirate of Abu Dhabi.
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