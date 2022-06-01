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Abu Dhabi Investment Authority
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    The Abu Dhabi Investment Authority is a sovereign wealth fund owned by the Emirate of Abu Dhabi founded for the purpose of investing funds on behalf of the Government of the Emirate of Abu Dhabi.

    adia.ae
    Веб-сайт
    1976
    Рік заснування
    2,250
    Кількість працівників
    $500M-$1B
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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