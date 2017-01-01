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AbleLight
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    AbleLight offers transformative services designed to empower individuals with developmental disabilities, helping them reach their full potential through a range of support programs and initiatives.

    ablelight.org
    Веб-сайт
    1904
    Рік заснування
    1,500
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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