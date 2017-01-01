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AbleLight offers transformative services designed to empower individuals with developmental disabilities, helping them reach their full potential through a range of support programs and initiatives.
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