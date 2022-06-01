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360insights
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360insights Зарплати

Діапазон зарплат 360insights коливається від $37,801 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $103,312 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 360insights. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Бухгалтер
$37.8K
Менеджер продукту
$87.7K
Інженер-програміст
$56.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$103K
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Часті запитання

The highest paying role reported at 360insights is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $103,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 360insights is $72,156.

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