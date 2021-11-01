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360fly started up in a robotics lab out of Carnegie Mellon University. A technology once used for robots has quickly transformed into a technology we use to capture life’s most memorable moments.
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