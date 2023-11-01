2degrees Зарплати

Діапазон зарплат 2degrees коливається від $42,587 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $94,265 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 2degrees . Останнє оновлення: 8/2/2025