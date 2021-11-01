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[24]7.ai
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[24]7.ai Зарплати

Діапазон зарплат [24]7.ai коливається від $10,626 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $271,953 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників [24]7.ai. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $147K
Обслуговування клієнтів
$10.6K
Науковець даних
$26.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер продукту
$256K
Менеджер проекту
$130K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$272K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в [24]7.ai, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $271,953. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в [24]7.ai, становить $138,323.

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