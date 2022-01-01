23andMe Зарплати

Діапазон зарплат 23andMe коливається від $48,634 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $305,520 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 23andMe . Останнє оновлення: 8/2/2025