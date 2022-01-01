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23andMe
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23andMe Зарплати

Діапазон зарплат 23andMe коливається від $48,634 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $305,520 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 23andMe. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Інженер-програміст
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Бізнес-аналітик
$181K
Аналітик даних
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Науковець даних
$228K
Фінансовий аналітик
$175K
Маркетинг
$306K
Дизайнер продукту
$48.6K
Менеджер програми
$227K
Рекрутер
$242K
Аналітик кібербезпеки
$204K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$269K
Дослідник користувацького досвіду
$173K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 23andMe, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $305,520. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 23andMe, становить $203,593.

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