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1X Technologies
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1X Technologies Зарплати

Діапазон зарплат 1X Technologies коливається від $72,525 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $193,184 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1X Technologies. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Обслуговування клієнтів
$193K
Інженер з апаратного забезпечення
$127K
Інженер-механік
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інженер-програміст
$72.5K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 1X Technologies, є Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $193,184. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 1X Technologies, становить $104,998.

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