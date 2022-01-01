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1mg
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1mg Зарплати

Діапазон зарплат 1mg коливається від $17,058 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $67,135 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1mg. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer I $17.1K
Software Engineer II $29.7K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $63.5K
Дизайнер продукту
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер продукту
$67.1K
Менеджер програми
$42.9K
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Часті запитання

Най-високоплатената роля, докладвана в 1mg, е Менеджер продукту at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $67,135. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1mg, е $36,319.

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