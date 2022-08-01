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17LIVE
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17LIVE Зарплати

Діапазон зарплат 17LIVE коливається від $32,536 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $63,680 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 17LIVE. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $39K

iOS-інженер

Бекенд-інженер

Бізнес-аналітик
$32.5K
Аналітик даних
$40.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Науковець даних
$50.8K
Дизайнер продукту
$63.7K
Менеджер продукту
$41.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$58.1K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 17LIVE, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $63,680. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 17LIVE, становить $41,479.

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