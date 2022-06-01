Довідник компаній
10Pearls
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

10Pearls Зарплати

Діапазон зарплат 10Pearls коливається від $15,393 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $45,328 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 10Pearls. Останнє оновлення: 8/2/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $18.4K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
$15.4K
Дизайнер продукту
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 10Pearls, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $45,328. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 10Pearls, становить $18,425.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 10Pearls

Пов'язані компанії

  • Birlasoft
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси