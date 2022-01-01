1010data Зарплати

Діапазон зарплат 1010data коливається від $105,023 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $263,160 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1010data . Останнє оновлення: 7/25/2025