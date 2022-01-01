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1010data
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1010data Зарплати

Діапазон зарплат 1010data коливається від $105,023 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $263,160 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1010data. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$105K
Науковець даних
$114K
Інженер-програміст
Median $125K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$263K
Архітектор рішень
$132K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 1010data, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $263,160. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 1010data, становить $125,000.

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