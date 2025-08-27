Ekaterinburg, Russia şehrinde bir Veri Bilimci maaşı ne kadar?

Ekaterinburg, Russia şehrinde bir Veri Bilimci için minimum maaş bulunmazken, ortalama toplam ücret RUB 1,415,506'dir.

Ekaterinburg, Russia şehrinde bir Veri Bilimci minimum maaşı ne kadar?

Ekaterinburg, Russia şehrinde Veri Bilimci için en yüksek ücreti hangi şirket veriyor?

Ekaterinburg, Russia şehrinde bir Veri Bilimci için en yüksek ücreti veren şirket Grab olup ortalama toplam ücret RUB 11,392,172'dir.