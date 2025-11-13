San Mateo, CA şehrinde bir Veri Bilimi Müdürü maaşı ne kadar? San Mateo, CA bölgesinde bir Veri Bilimi Müdürü pozisyonunun ortalama toplam maaşı $232,000 tutarındadır.

San Mateo, CA şehrinde bir Veri Bilimi Müdürü minimum maaşı ne kadar? San Mateo, CA bölgesinde Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için minimum maaş belirlenmemiş olsa da, ortalama toplam maaş $232,000 tutarındadır.

San Mateo, CA şehrinde Veri Bilimi Müdürü için en yüksek ücreti hangi şirket veriyor? San Mateo, CA bölgesinde Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için en yüksek maaş ödeyen şirket Facebook olup, ortalama toplam maaş $710,000 tutarındadır.