San Bruno, CA şehrinde bir Veri Bilimi Müdürü maaşı ne kadar? San Bruno, CA bölgesinde bir Veri Bilimi Müdürü pozisyonunun ortalama toplam maaşı $382,750 tutarındadır.

San Bruno, CA şehrinde bir Veri Bilimi Müdürü minimum maaşı ne kadar? San Bruno, CA bölgesinde Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için minimum maaş belirlenmemiş olsa da, ortalama toplam maaş $382,750 tutarındadır.

San Bruno, CA şehrinde Veri Bilimi Müdürü için en yüksek ücreti hangi şirket veriyor? San Bruno, CA bölgesinde Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için en yüksek maaş ödeyen şirket Facebook olup, ortalama toplam maaş $710,000 tutarındadır.