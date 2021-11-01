Şirket Dizini
Zwift
Zwift Maaşlar

Zwift şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $75,154 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $264,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zwift. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $265K
Yazılım Mühendisi
Median $138K
Veri Bilimci
Median $215K

İnsan Kaynakları
$186K
Pazarlama
$75.2K
Program Müdürü
$156K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$188K
Teknik Program Müdürü
$150K
SSS

Zwift şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $264,500 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zwift şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,850 tutarındadır.

