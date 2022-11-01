Şirket Dizini
Zurich Insurance
Zurich Insurance Maaşlar

Zurich Insurance şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $27,980 toplam tazminattan üst seviyede Yatırım Bankacısı için $281,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zurich Insurance. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Veri Bilimci
Median $121K
Yazılım Mühendisi
Median $111K
Aktüer
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Çözüm Mimarı
Median $61.7K
İdari Asistan
$28K
İş Analisti
$53.7K
Veri Bilimi Müdürü
$224K
Mali Analист
$44.9K
İnsan Kaynakları
$48.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$43.7K
Yatırım Bankacısı
$281K
Yönetim Danışmanı
$202K
Ürün Tasarımcısı
$62.3K
Ürün Müdürü
$170K
Program Müdürü
$161K
Proje Müdürü
$130K
Siber Güvenlik Analisti
$66.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$218K
Sigortacı
$78.7K
SSS

Zurich Insurance şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $281,400 tazminatla Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zurich Insurance şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,725 tutarındadır.

