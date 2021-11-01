Şirket Dizini
Zoomcar
Zoomcar Maaşlar

Zoomcar şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $15,888 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $117,734 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Zoomcar. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $118K
Yazılım Mühendisi
Median $30.5K
İş Analisti
$15.9K

Veri Bilimci
$105K
Grafik Tasarımcı
$23.9K
Program Müdürü
$17.1K
Proje Müdürü
$23.9K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Zoomcar şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $117,734 tazminatla Ürün Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoomcar şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $23,926 tutarındadır.

