Zoom Teknik Program Müdürü Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Zoom şirketinde in Greater Bengaluru Teknik Program Müdürü tazminatı ZP4 için year başına ₹5.57M tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Zoom şirketindeki in Greater Bengaluru Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,572,912 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Zoom şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,567,888 tutarındadır.

