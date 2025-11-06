Zoom şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminatı ZP1 için year başına $155K ile ZP5 için year başına $393K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $250K tutarındadır. Zoom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Zoom şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
